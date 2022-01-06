В полиции Алма-Аты заявили о попытке ночного штурма здания

В полиции Алма-Аты сообщили о попытке штурма здания ведомства.

"Ночью была предпринята попытка штурма здания полиции Алма-Аты. Десятки нападавших ликвидированы", - цитирует РИА Новости заявление полиции города.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков в стране. Протестующих он назвал "террористическими бандами".

Кроме этого, сотрудников Росгвардии и российской полиции уже предупредили о возможных акциях граждан Казахстана в Москве.