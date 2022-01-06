06 Января 2022
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Происшествия В бывшем СССР
протесты в Казахстане (2022) | Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

В полиции Алма-Аты заявили о попытке ночного штурма здания

В полиции Алма-Аты сообщили о попытке штурма здания ведомства.

"Ночью была предпринята попытка штурма здания полиции Алма-Аты. Десятки нападавших ликвидированы", - цитирует РИА Новости заявление полиции города.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков в стране. Протестующих он назвал "террористическими бандами".

Кроме этого, сотрудников Росгвардии и российской полиции уже предупредили о возможных акциях граждан Казахстана в Москве.

Теги: полиция, Алма-Ата, штурм



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