Токаев обратился к ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков

Президент Казахстана Токаев обратился к ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков. Протестующих он назвал "террористическими бандами".

"Под Алматы сейчас идет упорный бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями минобороны. Данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии", — заявил Токаев.

Ранее с предложением ввести войска ОДКБ выступал первый космонавт-казах, генерал-майор ВВС Токтар Аубакиров.