06 Января 2022
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Политика В бывшем СССР
Встреча Путина с Токаевым в Кремле (2019) | Фото: kremlin.ru

Токаев обратился к ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков

Президент Казахстана Токаев обратился к ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков. Протестующих он назвал "террористическими бандами".

"Под Алматы сейчас идет упорный бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями минобороны. Данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии", — заявил Токаев.

Ранее с предложением ввести войска ОДКБ выступал первый космонавт-казах, генерал-майор ВВС Токтар Аубакиров.

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