06 Января 2022
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Политика В России
флаг США, силуэт военного, военный, вмешательство (2017) | Фото: kremlinpress.com

Бизнесмена Клюшина арестовали в США

Российского бизнесмена Владислава Клюшина арестовал суд в Бостоне, об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Обвиняемого в торговле инсайдерской информацией россиянина не стали выпускать под залог, как того просил его адвокат. 

Судья отметил, что Клюшин может сбежать, поэтому выпускать его - рискованно. Владислав Клюшин на судебном заседании заявил, что не признаёт вину ни по каким пунктам обвинения. 

Напомним, летом 2021 года Клюшина арестовали в Швейцарии по запросу США. Власти США обвиняют Клюшина в использовании при операциях с ценными бумагами непубличной корпоративной информации, похищенной хакерскими методами с участием нескольких сообщников. Россиянин является учредителем компании "M13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря 2021 года.

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