Первый космонавт-казах призвал ввести войска ОДКБ в Казахстан

Первый космонавт-казах, генерал-майор ВВС Токтар Аубакиров призвал всех членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) ввести войска в республику на фоне беспорядков.

"Надо звать из большого объединения. Не из одной страны. Если войдет одна страна, наши соседи, тогда они не выйдут. Пусть это большое объединение войдёт и поможет нам с войсками", - сказал он в эфире гостелеканала "Хабар".

В ОДКБ, напомним, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Волнения в Казахстане начались 1 января с крупных городов Мангистауской области, Актау и Жанаозена, люди вышли на стихийные митинги из-за повышения цен на сжиженный газ на заправках вдвое, с 60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей). К 4 января протесты прошли уже по всей стране.

Власти согласились вернуть стоимость топлива на прежний уровень в Мангистауской области, однако это не помогло.

Протестующие стали выдвигать и политические требования, включая снятие неприкосновенности с главы Совбеза Нурсултана Назарбаева.

Вечером 4 января и в ночь на 5 января начались столкновения с силовиками, на площади Республики в Алматы собралось порядка 1000 человек, митингующие громили и сжигали полицейские машины, а полиция применила светошумовые гранаты.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Также глава государства ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны.