06 Января 2022
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Происшествия В России
метель, трасса, МЧС, (2021) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На трассе М-4 "Дон" из-за метели произошло несколько ДТП с участием 118 машин

За сутки на федеральной трассе "Дон" в Тульской области столкнулись 118 автомобилей.

По данным ГУМВД по региону, почти 30 машин столкнулись на 284 км в направлении Москвы в Ефремовском районе, на 286 км в направлении Воронежа - 16 машин.

На 217 км в направлении Москвы столкнулись 55 транспортных средств, на 216 км в сторону Воронежа - 10 автомобилей, на 177 км в направлении Воронежа - еще 7 машин.

В нескольких ДТП есть пострадавшие. Причиной аварий стало резкое ухудшение погодных условий - снегопад и метель.

Движение транспорта по трассе М-4 "Дон" было остановлено на несколько часов в обоих направлениях.

В конце декабря в Башкирии на федеральной трассе М5 "Урал" в снежный плен попали 33 автомобиля, как легковых, так и грузовых. В республике ухудшилась погода, на дорогах возникли снежные заносы, а видимость снизилась до 500 метров.

Участок трассы в Оренбургской области тоже замело, полиция вызволила из снежного плена 50 человек на 30 машинах, по данным регионального управления МВД.

Кроме того, в условиях сильной метели на трассе Уфа-Оренбург столкнулись 15 машин, один человек погиб.

Теги: м-4 дон, дтп



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