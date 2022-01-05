06 Января 2022
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Росгвардия (2021) | Фото: Накануне.RU

Baza: Росгвардию предупредили о возможных акциях граждан Казахстана в Москве

Сотрудников Росгвардии и полиции предупредили о возможных акциях граждан Казахстана в Москве, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, не исключается, что те, кто поддерживает протесты в городах республики, могут выйти с национальными флагами в столице России.

На случай подобных акций росгвардейцам и полицейским дано указание "доложить и далее ждать команды".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Казахстан не запрашивал помощи у России. По его словам, в Кремле убеждены, что «наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы".

Теги: акции протеста, казахстан, москва



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