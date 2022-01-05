Токаев на фоне беспорядков сменил Назарбаева во главе Совбеза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил своего предшественника Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности республики. Об этом он заявил в ходе обращения к нации, которое транслировали местные телеканалы.

По его словам, в результате проходящих в стране погромов, есть жертвы среди правоохранителей.

Президент Казахстана обвинил в беспорядках в стране "заговорщиков, мотивированных финансово". Токаев добавил, что у протестующих существует тщательно продуманный план действий.

Глава государства подчеркнул, что власти намерены действовать жестко в отношении правонарушителей.

Президент также опроверг сообщения о своем намерении покинуть страну. Он подчеркнул, что при любых обстоятельствах намерен оставаться в столице и быть «с народом".

По данным Informburo.kz, Токаев пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".

В столице Казахстана Нур-Султане и Алма-Ата тем временем отключили интернет и телефонную связь. Казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ, недоступны за рубежом.

По последним данным, демонстранты захватили аэропорт Алма-Аты, он прекратил функционировать.

Кроме того, приостановил работу на фоне массовых беспорядков в стране аэропорт Актау (столица Мангистауской области).

"Аэрофлот" отменил вечерний рейс из Москвы в Алма-Ату.