Токаев на фоне беспорядков сменил Назарбаева во главе Совбеза

06 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР
Касым-Жомарт Токаев (2019) | Фото: kremlin.ru

Токаев на фоне беспорядков сменил Назарбаева во главе Совбеза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил своего предшественника Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности республики. Об этом он заявил в ходе обращения к нации, которое транслировали местные телеканалы.

По его словам, в результате проходящих в стране погромов, есть жертвы среди правоохранителей.

Президент Казахстана обвинил в беспорядках в стране "заговорщиков, мотивированных финансово". Токаев добавил, что у протестующих существует тщательно продуманный план действий.

Глава государства подчеркнул, что власти намерены действовать жестко в отношении правонарушителей.

Президент также опроверг сообщения о своем намерении покинуть страну. Он подчеркнул, что при любых обстоятельствах намерен оставаться в столице и быть «с народом".

По данным Informburo.kz, Токаев пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".

В столице Казахстана Нур-Султане и Алма-Ата тем временем отключили интернет и телефонную связь. Казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ, недоступны за рубежом.

По последним данным, демонстранты захватили аэропорт Алма-Аты, он прекратил функционировать.

Кроме того, приостановил работу на фоне массовых беспорядков в стране аэропорт Актау (столица Мангистауской области).

"Аэрофлот" отменил вечерний рейс из Москвы в Алма-Ату.

Теги: Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, протесты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 10132

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети