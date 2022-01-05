Силовики в казахстанских городах начали переходить на сторону протестующих

Силовики в казахстанском Атырау начали переходить на сторону протестующих, передает Telegram-канал KazTag.

Также, по словам очевидцев, в городе Актау сотрудники силовых структур перешли на сторону толпы.

Кроме того, полицейские в Актобе отказались задерживать участников акции протеста.

Сообщается, что в Алма-Ату прибыло большее количество военных для подавления протестов.

Казахстанские СМИ пишут о том, что протестующим удалось захватить резиденцию президента страны в городе. В здании, по неподтвержденный данным, начался пожар.

Резиденция находится неподалеку от здания городского акимата (администрации). Ранее его также взяли штурмом протестующие, после чего там разгорелся пожар.