05 Января 2022
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акимат Алматы, протесты в Казахстане (2022) | Фото: t.me/zakonkz, скриншот видео

Силовики в казахстанских городах начали переходить на сторону протестующих

Силовики в казахстанском Атырау начали переходить на сторону протестующих, передает Telegram-канал KazTag.

Также, по словам очевидцев, в городе Актау сотрудники силовых структур перешли на сторону толпы.

Кроме того, полицейские в Актобе отказались задерживать участников акции протеста.

Сообщается, что в Алма-Ату прибыло большее количество военных для подавления протестов.

Казахстанские СМИ пишут о том, что протестующим удалось захватить резиденцию президента страны в городе. В здании, по неподтвержденный данным, начался пожар.

Резиденция находится неподалеку от здания городского акимата (администрации). Ранее его также взяли штурмом протестующие, после чего там разгорелся пожар.

Теги: силовики, протесты, атырау



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