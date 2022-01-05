Силовики в казахстанских городах начали переходить на сторону протестующих
Силовики в казахстанском Атырау начали переходить на сторону протестующих, передает Telegram-канал KazTag.
Также, по словам очевидцев, в городе Актау сотрудники силовых структур перешли на сторону толпы.
Кроме того, полицейские в Актобе отказались задерживать участников акции протеста.
Сообщается, что в Алма-Ату прибыло большее количество военных для подавления протестов.
Казахстанские СМИ пишут о том, что протестующим удалось захватить резиденцию президента страны в городе. В здании, по неподтвержденный данным, начался пожар.
Резиденция находится неподалеку от здания городского акимата (администрации). Ранее его также взяли штурмом протестующие, после чего там разгорелся пожар.