Из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты

Из Казахстана в Европу массово вылетают бизнес-джеты, сообщает Telegram-канал KazTAG.

По данным источников, в Алма-Ате совершили взлет от пяти до шести бизнес-джетов, еще один вылетел из Нур-Султана.

Telegram-канал Ateo Breaking опубликовал данные с сайта Flight Radar, на которых якобы правительственный бизнес-джет направляется из Алма-Аты в сторону России.

В РФ уже прокомментировали ситуацию в соседнем государстве. В Совете Федерации исходят из того, что Казахстан в состоянии самостоятельно справиться с ситуацией в стране, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров до этого заявил, что Россия готова оказать Казахстану помощь невоенного характера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песко, в свою очередь, отметил, что Казахстан не запрашивал помощи у России: "Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в столице страны Нур-Султане. Также режим ЧП был введен в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях.

Напомним, волнения начались 1 января с крупных городов Мангистауской области, Актау и Жанаозена, люди вышли на стихийные митинги из-за повышения цен на сжиженный газ на заправках вдвое, с 60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей). К 4 января протесты прошли уже по всей стране.