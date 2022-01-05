Губернатор Беглов мстит петербургскому бизнесу за "демарш-2020" усиленными проверками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому на время новогодних праздников профильные ведомства усиливают контроль над соблюдением COVID-ограничений в заведениях общепита, сферы услуг и торговли.

Проверки проводят Комитет по контролю за имуществом и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Помимо соблюдения СанПиН проверяют наличие QR-кодов у посетителей заведений. Нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Ранее Беглов отказал представителям бизнеса отстрочить введение QR-кодов до февраля в соответствии с федеральным законом. Некоторые общественные деятели предполагают, что таким образом Беглов мстит рестораторам за «демарш» 2020 года.

«Ввод QR-кодов – это личная месть губернатора общепиту за прошлогодние истории с «наливайками», когда маленькие бары запустили волну возмущения из-за подписанного Бегловым закона, и с барным сопротивлением против закрытия заведений в новогодние праздники. Обе ситуации сильно ударили по имиджу Беглова», - пишут СМИ.

QR-коды неудобны не только для рестораторов, но и для жителей и гостей города, вынужденных ждать своей очереди возле заведений.

СМИ отмечают, что таким образом власти города могут попросту изображать «бурную деятельность» и, более того, получают новые возможности для коррупции. Так, например, общественник Никита Сорокин отметил, что введение QR-кодов дает больше возможностей «брать на лапу» с целью обогащения.