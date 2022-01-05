05 Января 2022
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Общество В бывшем СССР
протесты в Казахстане (2022) | Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

В столице Казахстана введено чрезвычайное положение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в столице страны Нур-Султане.

Режим ЧП вводится до 19 января "в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан", сообщает пресс-служба главы государства.

Въезд в Нур-Султан и выезд из него ограничен. В столице вводится комендантский час - с 23:00 до 07:00.

Ранее чрезвычайное положение было введено в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях.

Местные СМИ, между тем, сообщают, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате.

Напомним, волнения начались 1 января с крупных городов Мангистауской области, Актау и Жанаозена, люди вышли на стихийные митинги из-за повышения цен на сжиженный газ на заправках вдвое, с 60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей). К 4 января протесты прошли уже по всей стране.

Власти согласились вернуть стоимость топлива на прежний уровень в Мангистауской области, однако это не помогло.

Протестующие стали выдвигать и политические требования, включая снятие неприкосновенности с главы Совбеза Нурсултана Назарбаева.

Вечером 4 января и в ночь на 5 января начались столкновения с силовиками, на площади Республики в Алматы собралось порядка 1000 человек, митингующие громили и сжигали полицейские машины, а полиция применила светошумовые гранаты.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства.

Теги: казахстан, чрезвычайное положение, нур-султан



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