05 Января 2022
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор: Во всех регионах России снижается заболеваемость COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом во всех регионах России.

При этом в 45 из них показатели остаются выше, чем в среднем по стране, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что максимальные показатели заболеваемости остаются в возрастной группе старше 65 лет.

В России за последние сутки зафиксировали 15 772 новых случая COVID-19. Умерли 828 пациентов, следует из данных оперативного штаба.

4 января сообщалось о 15,9 тысяч новых заболевших и 834 умерших. В настоящее время показатели заболеваемости соответствуют показателям середины июня 2021 года.

Теги: регионы, коронавирус, попова



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