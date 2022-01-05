Роспотребнадзор: Во всех регионах России снижается заболеваемость COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом во всех регионах России.

При этом в 45 из них показатели остаются выше, чем в среднем по стране, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что максимальные показатели заболеваемости остаются в возрастной группе старше 65 лет.

В России за последние сутки зафиксировали 15 772 новых случая COVID-19. Умерли 828 пациентов, следует из данных оперативного штаба.

4 января сообщалось о 15,9 тысяч новых заболевших и 834 умерших. В настоящее время показатели заболеваемости соответствуют показателям середины июня 2021 года.