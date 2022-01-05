Массовые беспорядки в Казахстане: горят здания администрации и прокуратуры в Алма-Аты

В здании городского акимата (администрации) Алматы начался пожар. Ранее туда ворвались протестующие.

Из окон второго этажа вырывается пламя, все здание в дыму, передает "Интерфакс-Казахстан".

Как передает SputnikKZ, другая часть толпы пытается прорваться в старую резиденцию президента.

По данным ZTB, горит также здание городской прокуратуры. Кроме того, загорелся Ауэзовский районный филиал правящей партии Nur Otan.

Также сообщается, что участники протестных митингов в Актобе (адмцентр Актюбинской области, на западе Казахстана) ворвались в здание акимата (городской администрации).