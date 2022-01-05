Отстранение непривитых не помогло: в полиции Нью-Йорка резкий рост заболеваемости и нехватка сотрудников

Резкий рост заболеваемости ковидом среди полицейских Нью-Йорка вызвал серьезную нехватку сотрудников, пишет Fox5.

Обязательность вакцинации для полицейских и пожарных ввели еще летом. Это, однако, не помогло избавиться от болезни. Комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши заявил, что на пике в марте 2020 года на больничном были 20% сотрудников, а сейчас - 21%.

На днях в США, вакцинированных на 70%, был поставлен абсолютный рекорд - более миллиона случаев ковида в день. И хотя может сказываться влияние выходных дней (задержка результатов теста), ничего подобного ранее не было.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи сказал, что в некоторых штатах у пожарных и полицейских до 30% сотрудников больны. В Нью-Йорке даже были сокращены поездки в метро. Интересно, что сейчас незакрытых случаев ковида в США менее 5% от всего населения. То есть в полиции мегаполиса больных в четыре раза больше.

Резкий рост заболеваемости в США начался с первых чисел декабря, притом что в августе-сентябре страна пережила вспышку ковида и новую волну ограничений, что не замедлило сказаться на росте общей смертности. В итоге пик начала января 2021 года по суточному приросту случаев ковида уже превышен более чем в два раза - скользящее среднее за неделю достигло 550 тыс. случаев в сутки. Ковидная смертность составляет около 1200 летальных исходов в день, а общая смертность не снижается. По итогам года она, скорее всего, даже будет выше прошлогодней, резко возросшей по сравнению с 2019 годом.