Стало известно время начала заседания Совета Россия-НАТО

Заседание Совета Россия-НАТО, запланированное на 12 января, начнется в 10 утра по местному времени (12.00 мск).

Заседание Совета пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Планируется, что переговоры продлятся около трех часов, говорится в заявлении альянса.

По итогам переговоров генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует дать пресс-конференцию.

Россию на заседании Совета Россия-НАТО будет представлять межведомственная делегация МИД и Минобороны, передает РИА Новости.

Напомним, 30 декабря поздно вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который длился около часа. Предметом переговоров стали гарантии безопасности России и вопросы их реализации.

В ходе беседы было подтверждено, что встречи по данной теме состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ.