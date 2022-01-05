05 Января 2022
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Общество За рубежом
Ограничения для заведений общепита (2021) | Фото: Александр Щербак / ТАСС

Британский эпидемиолог заявил о бессмысленности жестких ковид-ограничений

Эксперт по инфекционным заболеваниям Эдинбургского университета Марк Вилхаус призвал отменить ковид-ограничения, пишет The Guardian. Он заявил, что они приводят к всеобщему вреду и дискриминации.
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"Мы причинили серьезный вред нашим детям и молодым людям, которых лишили образования, работы и нормального существования, а также нанесли ущерб их будущим перспективам. Мы преуспели только в том, чтобы усугубить кризис. Это была эпидемия, требующая точного подхода к общественному здравоохранению, а получилось наоборот", - сказал эксперт.

Вилхаус подчеркивает, что степень риска для разных людей разная, поэтому политика изоляции всех без разбора разрушительна. Об этом он написал в своей книге "Год, когда мир сошел с ума: научные мемуары", которая должна скоро появиться на прилавках.

Заведующая отделением инфекционных заболеваний Медицинского центра Шиба, крупнейшей больницы Израиля, профессор Галиа Рахав тоже заявила, что отныне все ограничения не имеют смысла, ведь порядка 80% всех случаев ковида регистрируются у тех, кто был вакцинирован. Она уверена, что вакцина защищает, но не понимает, какой теперь смысл в ковид-пропусках и т.п. Также она критикует надежность тестов.

Интересно, что в последние недели в западных СМИ появляется все больше материалов о сомнительности применяемых мер.

Теги: ограничения, ковид



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