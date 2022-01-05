Протестующие в Алма-Аты взяли штурмом здание администрации

В Алма-Аты протестующие ворвались в здание городского акимата (мэрии) с целью его захвата.

Как передает "Интерфакс-Казахстан", перед административным зданием взрываются светошумовые гранаты, само здание заволокло дымом.

По разным данным, нападающих – от тысячи до трех тысяч. Они избили нескольких полицейских, а также отбирают у силовиков щиты и каски, пишет РИА Новости.

В городе Актобе митингующие также пытаются прорваться в здание акимата, однако полиции пока удается их сдержать.