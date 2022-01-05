Вакцинация крыс препаратом Pfizer выявила увеличение риска потери плода

У беременных крыс, вакцинированных препаратом Pfizer, в два раза чаще случалась потеря плода, чем в контрольной группе. Об этом свидетельствуют результаты испытаний в документе, опубликованном правительством Австралии. Он датирован январем 2021 года.

В таблице на с. 55 указывается, что в контрольной группе средняя доля потерь плода составила 4,1%, а у вакцинированных крыс - до 9,8%. В примечании, однако, говорится, что это в пределах исторического диапазона для данных крыс, а более высокая частота аномалий плода не считается связанной с вакцинацией.

Все разработчики вакцин заверяют, что их препараты никак не влияют на репродуктивную функцию и деторождение. Однако в США ранее были получены тревожные результаты: у 104 из 127 женщин, вакцинированных в первых двух триместрах, произошел выкидыш. Но авторы пошли на подлог, включив в знаменатель всех женщин, вакцинированных во время беременности, хотя большинство из них были вакцинированы в третьем триместре, когда у них по определению выкидыш произойти не мог. Когда на это обратили внимание, они признали ошибку, но заявили, что на момент публикации еще не было данных, а когда они их собрали, то результат почти не изменился, потому что у остальных выкидышей почти не было. С точки зрения теории вероятностей вероятность этого исчезающе мала.

Ученые в Новой Зеландии пересчитали данные оригинальной статьи и тоже пришли к выводу, что заявления о безопасности ковид-вакцинации мРНК-вакцинами являются политическими и не подкреплены научно.

В США мРНК-вакцины по-прежнему рекомендованы для беременных. По данным американской Системы отчетности о нежелательных явлениях при вакцинации VAERS, зафиксировано более 3 тыс. случаев смерти плода у беременных женщин, вакцинированных одной из разрешенных вакцин. В России Минздрав тоже в августе разрешил ковид-вакцинацию беременных. А в октябре без испытаний разрешил и кормящим матерям.