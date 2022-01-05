Серийное производство самолетов МС-21 в России начнется в 2024 году

Серийное производство самолета МС-21 полностью российского производства начнется в 2024 году, заявил глава компании "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Чемезова, в 2023 году Россия выпустит шесть самолетов МС-21, к 2025 году удастся выйти на производство 32 самолетов, а в 2027 году планируется произвести 76 машин, передает ТАСС.

МС-21 ориентирован на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок в России и мире. В настоящее время завершается сертификация самолета МС-21-300, начать его поставки в авиакомпании планируется в 2022 году. Одновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14. Помимо трех самолетов, находящихся в цехе окончательной сборки, на разных стадиях производства находятся еще три МС-21-300.