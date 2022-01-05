05 Января 2022
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Володин: ГД сделает все, чтобы принять закон о пожизненном заключении педофилов в январе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на убийство пятилетней девочки в Костроме.

"Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ребенок пропал 4 января. Задержаны двое подозреваемых, они признались в убийстве ребенка. Тело девочки обнаружено в комнате одного из общежитий города. Возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом.

В октябре рравительство поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Сообщалось, что парламентарии также намерены подготовить поправки о постоянном контроле за вышедшими на свободу людьми, "чьи действия не подпали под пожизненное заключение" (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии). Тему вновь подняли после трагедии в Киселевке.

Теги: госдума, педофилы, убийство девочки



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