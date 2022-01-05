Академик РАН Бокерия: Данных о влиянии вакцинации на работу сердца нет

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия заявил об отсутствии сведений о влиянии вакцинации против коронавируса на сердце.

"У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему", - сообщил он РИА Новости.

Академик считает, что не следует "нагнетать ситуацию с вакцинацией психологически", а лучше подготовить себя к процедуре.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") заявил, что в России нужно достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне "80% и больше". До этого о необходимости вакцинировать сто процентов населения заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.