05 Января 2022
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Происшествия В бывшем СССР
протесты в Казахстане (2022) | Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

В центре Алма-Аты вновь начались столкновения митингующих и полиции

В центре Алма-Аты вновь начались столкновения митингующих и сотрудников полиции.

Силовики применяют спецсредства, передает РИА Новости.

Отмечается, что митингующие захватили и избили несколько сотрудников полиции.

О том, что люди снова стягиваются на улицы Алма-Аты, сообщает также "Интерфакс-Казахстан". По его данным, ранен сотрудник полиции.

Baza пишет, что протестующие катаются на машинах полиции в окружении силовиков.

По сообщениям местных СМИ, в Жанаозене, с которого начались протесты, на улицы вышли около 12 тысяч человек. По данным МВД, всего пострадали 95 полицейских, повреждены 37 служебных машин, задержали больше 200 человек, возбудили 13 уголовных дел.

Теги: алма-аты, беспорядки, полиция



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