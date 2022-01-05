В центре Алма-Аты вновь начались столкновения митингующих и полиции

В центре Алма-Аты вновь начались столкновения митингующих и сотрудников полиции.

Силовики применяют спецсредства, передает РИА Новости.

Отмечается, что митингующие захватили и избили несколько сотрудников полиции.

О том, что люди снова стягиваются на улицы Алма-Аты, сообщает также "Интерфакс-Казахстан". По его данным, ранен сотрудник полиции.

Baza пишет, что протестующие катаются на машинах полиции в окружении силовиков.

По сообщениям местных СМИ, в Жанаозене, с которого начались протесты, на улицы вышли около 12 тысяч человек. По данным МВД, всего пострадали 95 полицейских, повреждены 37 служебных машин, задержали больше 200 человек, возбудили 13 уголовных дел.