05 Января 2022
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Происшествия В России
педофил (2016) | Фото: tut.by

В Костроме задержали подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по области, 4 января ребенок вышел на улицу Северной Правды на прогулку. Вскоре ее забрали двое неизвестных и скрылись в неизвестном направлении.

Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Тело девочки обнаружено в комнате одного из общежитий города. Возбуждено уголовное дело.

"112" сообщает, что преступники сначала изнасиловали девочку в местном общежитии, после чего нанесли множественные ножевые ранения.

По данным телеграм-канала, один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом, ранее он привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию.

Видео похищения девочки попало в Сеть. На кадрах видно двух быстро идущих мужчин, один из которых несет на руках ребенка. При этом прохожие никак не реагируют на происходящее.

Напомним, летом в Тюмени пропала восьмилетняя девочка. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места её жительства. Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал.

После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 года.

Теги: девочка, убийство, педофил, кострома



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