В Казахстане задержали директора газоперерабатывающего завода

В казахстанском Жанаозене после протестов и массовых беспорядков из-за роста цен на сырье задержали директора газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова.

Как утверждают казахстанские СМИ, руководитель поднял цену на газ без причины.

Телеканал Qazaqstan сообщил, что помимо главы ГПЗ, задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом.

Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование, сообщает издание "Казинформ".

Напомним, волнения начались 1 января с крупных городов Мангистауской области, Актау и Жанаозена, люди вышли на стихийные митинги из-за повышения цен на сжиженный газ на заправках вдвое, с 60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей). К 4 января протесты прошли уже по всей стране.

Власти согласились вернуть стоимость топлива на прежний уровень в Мангистауской области, однако это не помогло. Протестующие стали выдвигать и политические требования, включая снятие неприкосновенности с главы Совбеза Нурсултана Назарбаева.

Вечером 4 января и в ночь на 5 января начались столкновения с силовиками, на площади Республики в Алматы собралось порядка 1000 человек, митингующие громили и сжигали полицейские машины, а полиция применила светошумовые гранаты.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Он назначил на пост врио председателя кабмина первого вице-премьера Алихана Смаилова.

Также глава государства ввел режим в Алма-Ате и Мангистауской области режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до 19 января и предполагает комендантский час с 23:00 до 7:00.