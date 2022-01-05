Пожар произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе

Пожар произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Очевидцы сообщают, что перед ним был слышен взрыв.

На данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет, передает ТАСС.

ЧП в городе Свободный произошло около семи часов утра. Как сообщили в пресс-службе завода, огонь начал распространяться от одной из установок, на которой шли пусконаладочные работы. Когда газ загорелся, сработала система тушения.

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания.

Напомним, 4 января в Тюмени произошел пожар на Антипинском НПЗ. По данным МЧС, на площади в 100 "квадратов" горела установка глубокой переработки мазута. Информации о пострадавших не поступало.

Для расследования причин аварии на Антипинском НПЗ Северо-Уральское управление Ростехнадзора создаст комиссию.