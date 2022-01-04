В Москве похоронили создателя портала "Спутник и погром" Егора Просвирнина

Создателя издания "Спутник и Погром" Егора Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На церемонию прощания с журналистом пришли близкие, коллеги и читатели журнала, сообщает РИА Новости. В том числе её посетили представители бизнес-сообщества, политики, ополченцы Донбасса, активисты и писатели. Церемония прощания длилась около часа, после чего журналиста похоронили на Троекуровском кладбище, неподалёку от могилы писателя и философа Константина Крылова.

Напомним, тело Просвирина нашли на проезжей части рядом с одним из домов на Тверской улице в Москве. На обнажённом теле мужчины были признаки падения с высоты, рядом с ним нашли перцовый баллончик и нож.

По данным telegram-канала "Baza", в полиции супруга погибшего Марина рассказала, что вместе с мужем на протяжении последних трёх дней употребляла алкоголь, в какой-то момент между супругами (женатыми всего несколько месяцев) произошёл конфликт. Это подтверждают и записи 32-летнего Просвирнина в соцсети: за некоторое время до смерти он написал, что поссорился с женой. Также Просвирнина рассказала, что накануне с утра была в квартире с мужем, там же были их матери. Но в какой-то момент мужчина заперся изнутри, выгнав женщин. Они уехали, а через некоторое время им позвонили и попросили приехать на место трагедии.

"Спутник и погром" был заблокирован в России в 2017 г. по требованию Генпрокуратуры как экстремистский ресурс.