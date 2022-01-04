05 Января 2022
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Происшествия Москва
Виктор Беляев (2022) | Фото: Администрация Пермского края

Умер бывший повар Кремля Виктор Беляев

Умер глава Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, сообщили Накануне.RU в НАК.

"Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром. С его именем связываются самые громкие кулинарные мероприятия, он был человеком без лицемерия правильным и верным своему делу. И сегодня всё кулинары России скорбят о том, что мы потеряли поистине великого человека", - говорится в сообщении ассоциации.

Соболезнования выразил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Это невосполнимая утрата не только для профессионального сообщества, но и для всей страны. Посвятив всю жизнь любимому делу, Виктор Борисович внёс огромный вклад в развитие кулинарного мастерства в регионах России. Во многом благодаря его поддержке в Пермском крае состоялась первая в истории Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису "Легенда". Виктор Борисович был уникальным экспертом, шеф-поваром мирового уровня и наставником для молодого поколения поваров. В нашей памяти он навсегда останется настоящим профессионалом, открытым, искренним и светлым человеком. Скорбим вместе с вами", - цитирует Махонина портал администрации Пермского края.

Москвич в десятом поколении, Беляев родился 30 июня 1957 г. на комсомольской стройке в городе Норильске, куда по комсомольским путёвкам из разных городов его родители приехали строить горно-обогатительный комбинат – мать была фрезеровщицей, а отец – каменщиком. Детство и юность прошли в рабочем районе Измайлово (в то время этот район Москвы назывался Сталинским, потом был переименован в Первомайский).

Первый раз попал в Кремль на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне в мае 1975 года. В 1975-77 гг. служил в пограничных войсках в Заполярье, под Воркутой. Вернулся из армии в ресторан "Прага", и уже через год получил предложение постоянно работать поваром на спецкухне Совета Министров СССР в Кремле, где готовили для первых лиц государства, обслуживали госприемы на высшем уровне, и в резиденциях на Ленинских горах, где кормили и обслуживали лидеров зарубежных стран, приезжающих с официальным визитом в СССР. В Кремле Беляев проработал 30 лет и прошёл путь от повара до Генерального директора комбината питания "Кремлевский".

Теги: Виктор Беляев, повар, Кремль



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