В Казахстане на фоне мощных протестов вернули прежнюю цену на газ

05 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР За рубежом
Астана, Казахстан (2017) | Фото:astana.zagranitsa.com

В Казахстане на фоне мощных протестов вернули прежнюю цену на газ

В Казахстане идут масштабные протесты – жители вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Начались столкновения с силовиками. Протесты охватили уже почти всю республику, люди требуют отставки кабмина и лишения неприкосновенности главы Совбеза Нурсултана Назарбаева. На этом фоне правительство приняло решение вернуть на прежний уровень цену на сжиженный газ в Мангистауской области, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Протесты идут уже несколько дней, отмечает telegram-канал "Baza". Поводом стало повышение цен на сжиженный газ – с 1 января цены подняли с 50-60 до 120 тенге за литр.

Сначала митингующие требовали вернуть прежнюю цену и после встречи с активистами в Актау правительственная комиссия пообещала снизить цену на газ (до 85-90 тенге), а также дала гарантии не привлекать их к ответственности. Но это митингующих не успокоило – к протесту присоединились жители Алма-Аты, Астаны и Актобе.

Ситуация в Мангистауской области Казахстана, где 2 января начались протесты с требованием снизить цены на сжиженный газ, требует от властей республики не только чёткой реакции на административном поле, но и выстраивания диалога с активистами.

"Определенные лозунги появляются, [появляются] уже политические требования. И здесь серьезный фактор, учитывая предыдущий опыт серьезной протестной активности. Это фактор, который нужно властям сразу купировать. Не зря создана сразу же комиссия, будет проведено совещание (президента Касым-Жомарта Токаева с правительством), но нужно работать с толпой, нужно работать с этими активистами, пытаться выйти на диалог, как-то договориться, потому что сейчас эта протестная активность выходит за рамки сугубо снижения цены на газ - ее уже снизили, но активность продолжается", - сказал ТАСС старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

В результате правительство "в целях обеспечения стабильности в стране" приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр, об этом написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Twitter, призвав демонстрантов "не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества".

Теги: Казахстан, протест, Касым-Жомарт Токаев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 10011

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети