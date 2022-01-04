В Казахстане на фоне мощных протестов вернули прежнюю цену на газ

В Казахстане идут масштабные протесты – жители вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Начались столкновения с силовиками. Протесты охватили уже почти всю республику, люди требуют отставки кабмина и лишения неприкосновенности главы Совбеза Нурсултана Назарбаева. На этом фоне правительство приняло решение вернуть на прежний уровень цену на сжиженный газ в Мангистауской области, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Протесты идут уже несколько дней, отмечает telegram-канал "Baza". Поводом стало повышение цен на сжиженный газ – с 1 января цены подняли с 50-60 до 120 тенге за литр.

Сначала митингующие требовали вернуть прежнюю цену и после встречи с активистами в Актау правительственная комиссия пообещала снизить цену на газ (до 85-90 тенге), а также дала гарантии не привлекать их к ответственности. Но это митингующих не успокоило – к протесту присоединились жители Алма-Аты, Астаны и Актобе.

Ситуация в Мангистауской области Казахстана, где 2 января начались протесты с требованием снизить цены на сжиженный газ, требует от властей республики не только чёткой реакции на административном поле, но и выстраивания диалога с активистами.

"Определенные лозунги появляются, [появляются] уже политические требования. И здесь серьезный фактор, учитывая предыдущий опыт серьезной протестной активности. Это фактор, который нужно властям сразу купировать. Не зря создана сразу же комиссия, будет проведено совещание (президента Касым-Жомарта Токаева с правительством), но нужно работать с толпой, нужно работать с этими активистами, пытаться выйти на диалог, как-то договориться, потому что сейчас эта протестная активность выходит за рамки сугубо снижения цены на газ - ее уже снизили, но активность продолжается", - сказал ТАСС старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

В результате правительство "в целях обеспечения стабильности в стране" приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр, об этом написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Twitter, призвав демонстрантов "не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества".