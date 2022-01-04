Правительство РФ дало Свердловской области 915 миллионов на Универсиаду

Свердловская область получит федеральное финансирование на возмещение затрат по созданию Деревни XXXII Универсиады, которая пройдёт в 2023 г. в Екатеринбурге. На эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено более 914,6 млн руб., сообщили Накануне.RU в Правительстве.

Речь идёт о компенсации средств, потраченных на выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального строительства деревни: общежития, общественного центра и тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками.

Игры XXXII Всемирной летней универсиады пройдут с 7 по 19 августа 2023 г. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта, на которых разыграют 246 комплектов медалей. Количество участников составит около 10,5 тыс. человек, а гостей и зрителей – более 550 тыс.