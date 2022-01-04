Смольный отчитывается об успехах в экспорте на фоне экономического упадка Петербурга

Смольный отчитался об успехах Санкт-Петербурга в сфере экспорта по итогам 2021 года. Однако новости о подобных достижениях подаются аппаратом губернатора Александра Беглова на фоне сохраняющихся в Северной столице комплексных экономических проблем.

В пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга сообщили, что по итогам девяти месяцев 2021 года город занял второе место в России по объему экспорта, уступив лидерство Москве. Как уточняют в Смольном, по сравнению с 2020 годом объем экспорта петербургских предприятий вырос более чем на 40 % и составил 21,92 миллиарда долларов. Наиболее прибыльными отраслями оказались легковые автомобили, газетная бумага, специализированный автотранспорт, электрические двигатели, механическое оборудование и аппаратура связи.

Стоит отметить, что такая позитивная повестка продвигается аппаратом губернатора Александра Беглова в медийное пространство на фоне серьезных экономических проблем в Петербурге. Так, по итогам третьего квартала прошлого года Северная столица не вошла в десятку регионов – лидеров экономической устойчивости. Во многом это связано с увеличением госдолга Санкт-Петербурга, который сегодня превышает сумму в 85 млрд рублей, ростом налогов, цен на продукты питания и стоимости жилья.

В целом 2021 год стал для Северной столицы провальным в экономическом плане. Петербург оказался лишь на 11 месте по уровню заработных плат и не попал в список регионов – лидеров по росту промышленного производства. Помимо этого, в городе наблюдается отток бизнеса, который постепенно уходит в другие, более выгодные регионы или вовсе прекращать работу. За девять месяцев прошлого года в Петербурге закрылось более 22 тысяч юридических лиц, и еще порядка 30 тысяч индивидуальных предпринимателей, согласно статистике регионального управления ФНС, прекратили свою деятельность.

Также необходимо напомнить о снижении инвестиционной привлекательности Северной столицы, о чем свидетельствуют итоги Петербургского международного экономического форума, прошедшего в июне 2021 года. На полях форума Агентством стратегических инициатив был представлен национальный рейтинг состояния инвестклимата в российских регионах, в котором Петербург оказался только на 8 строчке, потеряв 4 позиции и разделив место с Калужской, Ярославской, Самарской и Сахалинской областями.