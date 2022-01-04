04 Января 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
нафтогаз украины, табличка (2014) | Фото:scan-interfax.ru

Экс-глава "Нафтогаза" заявил, что Украина может начать воровать от безысходности российский газ

Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о крайне тревожных перспективах Украины по газу. Он считает, что Киев даже может быть вынужден начать воровство российского газа. Об этом он написал в статье на "Зеркале недели".
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По его мнению, Украине на эту зиму не хватает нескольких миллиардов кубометров газа, а купить их может оказаться проблематично, поэтому Киев просто начнет воровать газ из трубы, чтобы избежать коллапса. Но это вынудит Европу как можно скорее запустить "Северный поток-2", к тому же Россия в ответ вообще может прекратить транзит газа через территорию Незалежной.

"Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет. Даже если кому-то где-то когда-то это и пообещали. Нас будут добивать", - прогнозирует Коболев.

Тем временем генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что ожидает значительного падения транзита российского газа. Уже сейчас объем транзита уменьшился до 52,5 млн кубометров в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн кубометров в сутки. Он ожидает, что объемы транспортировки голубого топлива продолжат падать и в дальнейшем. "Газпром" не информирует о причинах уменьшения транзита.

Напомним, контракт на транзит с Украиной действует до конца 2024 года. Россия обязуется оплатить прокачку 40 млрд кубометров газа в год. Это в 3-4 раза меньше, чем в 2000-е гг. Дальнейшая судьба украинского маршрута под вопросом. В России не исключают продления контракта, но на условиях, выгодных для России, а не ради спасения Украины. На Украине же хотят долгосрочного и гарантированного транзита с контрактом на 10-15 лет.

Теги: украина, газ, транзит



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