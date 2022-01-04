В Свердловской области на трассе столкнулись машина и пассажирский автобус

Вблизи Режа столкнулись автомобиль и пассажирский автобус, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области.

По предварительным данным, в 14.55 4 января на пульт оперативных служб поступило сообщение о ДТП на территории Режа на 57 км трассы Екатеринбург – Алапаевск. Водитель автомобиля "Ниссан", ехавшего из Екатеринбурга в Реж, решив обогнать идущий впереди автомобиль, выехал на "встречку", где столкнулся с рейсовым автобусом, ехавшим из посёлка Буланаш в Екатеринбург. В ДТП пострадали водитель и три пассажира автомобиля "Ниссан", в том числе несовершеннолетний ребёнок.

Прокуратур Режа взял ситуацию на контроль.