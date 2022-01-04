В Кургане появятся субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург, Краснодарский край и Югру

В Кургане появятся субсидируемые авиарейсы в различные города России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Решение об организации субсидированных авиарейсов в 2022 г. из Кургана в Санкт-Петербург, Сочи и Сургут принято Федеральным агентством воздушного транспорта после обращения туда областных властей по поручению губернатора Вадима Шумкова", - написал в своём Telegram пресс-секретарь главы Курганской области Александр Тетерин.

Максимальная цена полёта из Кургана в Сочи или Санкт-Петербург составит 10 тыс. 760 рублей, в Сургут – 5 тыс. 157 рублей, включая таксовые и аэропортовые сборы, но не включая сбор за выписку авиабилетов. Минимальные тарифы рассчитают авиакомпании, которые станут осуществлять рейсы.

Рейс Курган – Симферополь включен Росавиацией в число субсидируемых рейсов, билеты на которые некоторые категории граждан смогут приобрести по специальному тарифу в 3 тыс. 875 рублей, уточнил Тетерин. К таким категориям относятся граждане в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы и имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи.