В Охотском море зажатое во льдах грузовое судно подало сигнал бедствия

Вертолёт МЧС вылетит на помощь экипажу морского судна в районе Шантарских островов, который подал сигнал бедствия, сообщили Накануне.RU в МЧС РФ.

В акватории Охотского моря, в районе Шантарских островов (20 км от берега), в результате ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна "Григорий Ловцов" подан сигнал бедствия для эвакуации восьми членов экипажа, пострадавших нет.

В готовность приведён вертолет Ми-8 МЧС России (Хабаровск) со спасателями на борту.