04 Января 2022
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атомный ледокол ямал навигация караван судно корабль (2007) | Фото: www.photobase.ru

В Охотском море зажатое во льдах грузовое судно подало сигнал бедствия

Вертолёт МЧС вылетит на помощь экипажу морского судна в районе Шантарских островов, который подал сигнал бедствия, сообщили Накануне.RU в МЧС РФ.

В акватории Охотского моря, в районе Шантарских островов (20 км от берега), в результате ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна "Григорий Ловцов" подан сигнал бедствия для эвакуации восьми членов экипажа, пострадавших нет.

В готовность приведён вертолет Ми-8 МЧС России (Хабаровск) со спасателями на борту.

Теги: Охотское море, Григорий Ловцов



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