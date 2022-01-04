Беглов теряет туристов: при Полтавченко в город приезжали охотней

Комитет по развитию туризма Смольного сообщил на брифинге 29 декабря, что за 2021 год Петербург посетило 5, 8 млн российских и 250 тысяч иностранных туристов. Губернатор города подает это в СМИ, как большую собственную заслугу. Вот только гордиться нечем – при прошлом губернаторе Георгии Полтавченко туристы стремились в Северную столицу охотней.

Так в 2017 году город посетило только 7,5 миллионов российских туристов. И почти 800 тысяч иностранных. В 2016 году цифра такая же. В 2015 году – 6,8 миллионов россиян и 730 тысяч иностранцев. Как видите, цифры значительно выше чем у Беглова.

Отдельно стоит отметить и тот факт, что город теряет иностранных туристов даже вне зависимости от пандемии. В минувшем году в город приехало вдвое меньше иностранцев, чем в 2020 - в год начала пандемии Петербург посетило 500 тыс. иностранных граждан.

Границы с конца марта 2020 закрылись практически полностью для всех, а в 2021 году в РФ разрешили въезжать гражданам 68 стран. Насыщенность событиями в 2021 году также была выше: в отличие от 2020, в городе провели матчи Кубка Европы, Петербургский экономический форум и многие другие знаковые мероприятия. Однако и это не заставило больше туристов выбрать Петербург для поездок, несмотря на то, что согласно опросам, город остается в числе привлекательных и желанных для посещения.

Комитет по туризму в прошлом году много вкладывался в создание событий, привлекающих граждан из других городов – фестивали, конгрессы и выставки проходили с размахом. Но непродуманная политика Смольного и порожденные ею проблемы с бытовой стороной организации путешествия заставляли отказаться от поездки.

За «высокий» летний сезон эксперты заметили повышение стоимости среднего чека за бронирование в петербургском отеле до 23 тыс. 336 рублей. По мнению ряда специалистов индустрии, это самый высокий показатель среди российских городов, который связан с тем, что небольшие отели, предлагавшие недорогие, но комфортабельные номера в центре города, ушли с рынка по итогам 2020, не дождавшись поддержки Смольного. В итоге туристы должны были выбирать из более дорогих гостиниц.

Внесли лепту и QR-коды о вакцинации, необходимые для посещения музеев, театров, развлекательных центров и зрелищных мероприятий с осени – его практически невозможно получить иностранцу. Впоследствии для иностранных граждан предусмотрели возможность пользоваться справкой об отрицательном ПЦР-тесте, но его необходимо делать каждые трое суток, что добавляет неудобств, хотя очевидцы сообщали, что по иностранным сертификатам о вакцинации с QR-кодом во многие крупные музеи и театры тоже пускают - по «негласному распоряжению», из заботы об имидже.

Со 2 января 2022 года без QR-кода нельзя попасть не только в театр или музей, но также в кафе и торговые центры - на входе в торговые центры 2 и 3 января скапливались очереди.

Но даже если проблему с доступом по кодам удается решить, остается «комендантский час» для общепита и развлекательных заведений, который запрещает им работать после 23 часов. При том, что возможность вкусно и разнообразно поесть в любое время суток и богатая ночная жизнь были важными преимуществами Петербурга, по сравнению со многими европейскими городами. Стоит напомнить, что работать круглосуточно петербургским кафе и барам в 2021 году было разрешено только летом.

Владельцы ресторанов не раз просили губернатора Александра Беглова отложить введение QR-кодов и избавить их от комендантского часа, называя двойной контроль избыточной мерой, которая способствует не падению заболеваемости, а лишь снижению выручки, что поставит многие заведения на грань разорения, с аналогичной просьбой обращались и владельцы торговых центров.

Губернатор 3 января ответил сразу всем, что считает коронавирусные ограничения своевременными, объяснив, что «к прежнему образу жизни Петербург не вернется, и ковид с нами надолго».

Вопреки безапелляционному заявлению Беглова, ВОЗ допускает, что пандемия в 2022 году может быть побеждена, при условии справедливого доступа к вакцинам и достижения показателей в 70% коллективного иммунитета в странах мирового сообщества. Следовательно, вероятно начало активного восстановления прежних объемов международных путешествий.

Иностранцы все еще хотят приезжать в Петербург ради уникальных музеев, театров и прогулок по одному из красивейших европейских городов. Но если курс на подавление индустрии развлечений, взятый Бегловым, продолжится, Петербург может встретить возвращение эры международного туризма без шанса быстро восстановить доковидные показатели, так как обеспечивать быт и досуг гостей будет просто некому.