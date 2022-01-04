Власти РФ готовы транспортировать двух наиболее пострадавших в Белоруссии туристов

Российские власти готовы провести транспортировку двоих самых тяжёлых пострадавших в ДТП с автобусом в Витебской области Белоруссии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Посольство и консульская служба сразу подключились к тому, чтобы обеспечить все права граждан Российской Федерации. К счастью, вся медпомощь по транспортировке и размещению людей была оказана незамедлительно и в полном объеме. Все люди удовлетворены, спасибо за это Беларуси и братскому белорусскому народу", - цитирует "БелТА" почётного консула Российской Федерации в Витебске и Витебской области Юрий Суманеев.

Решается судьба двоих пострадавших с тяжёлыми травмами позвоночника.

"Им требуется дополнительное лечение и специализированная транспортировка. Ее российские власти готовы оказать в полном объёме любыми средствами транспорта. Белорусские врачи говорят, что эти люди могли бы проходить дальнейшее лечение в белорусских специализированных медицинских центрах", - сказал почетный консул. Всем гражданам России будет оказана необходимая правовая и финансовая поддержка.

Напомним, днём 3 января на 119 км трассы М8 Витебск – Могилёв – Гомель столкнулись туристический автобус "Скания", следовавший в областной центр, и легкового автомобиля "Рено". Автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте. Пострадал 41 пассажир автобуса.