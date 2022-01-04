Для выяснения причин пожара на Антипинском НПЗ создана комиссия

Для расследования причин аварии на Антипинском НПЗ Северо-Уральское управление Ростехнадзора создаст комиссию, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

По факту пожара проводится процессуальная проверка отделом административной практики и дознания по Тюмени, Тюменскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы областного управления МЧС. Ход расследования причин происшествия, а также процессуальной проверки поставлены на контроль прокурором Тюменской области Владиславом Московских.

Напомним, по данным МЧС, на площади в 100 "квадратов" горела установка глубокой переработки мазута. О возгорании стало известно в 9.42, огонь потушен к 12.40.