Спикер Госдумы задумался о длине новогодних каникул

Спикер Госдумы Вячеслав Володин задумался о длине новогодних каникул, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Возможно, немногие знают, что традиция отдыхать на Новый год и Рождество появилась не так давно. В советское время до 1947 г., когда 1 января стал выходным днем, сразу после встречи Нового года людям необходимо было выходить на работу. Рождество вовсе не отмечалось. Традиция праздновать его вернулась только в 1991 г.", - написал политик в своём telegram.

Ещё через два года, в 1993-ем, выходным днем стал 2 января.

"Затем в 2004 г. в Трудовой кодекс были внесены изменения, которые дали право отдыхать пять дней – с 1 по 5 января. Вместе с этим, 7 января праздновалось Рождество. В 2012-ом праздники было решено продлить до восьми дней – с 1 по 8 января. С тех пор праздничный "отгул" ежегодно составляет около 10 дней. Но регулярно звучат все новые предложения: кто-то предлагает их сократить в пользу майских праздников, кто-то – добавить к отпуску, кто-то – вовсе отказаться от них", - написал Володин