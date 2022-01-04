04 Января 2022
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Общество Свердловская область Челябинская область В России Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

Уральские области вошли в ТОП-10 регионов по количеству новых больных коронавирусом

В России диагноз "коронавирус" за сутки поставлен 15 тыс. 903 инфицированным, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Больше всего новых случаев – в Москве (1 тыс. 967), Санкт-Петербурге (1 тыс. 297) и Московской области (974). Меньше всего – в Тыве (8), Магаданской области (5) и Ненецком АО (1). Челябинская область (431) расположилась на четвёртой строчке рейтинга, Свердловская (421) – на шестом, Пермский край (380) – на седьмом.

За сутки скончались 834 носителей инфекции (всего – 312 тыс. 187).

Теги: Коронавирус, статистика



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