Уральские области вошли в ТОП-10 регионов по количеству новых больных коронавирусом

В России диагноз "коронавирус" за сутки поставлен 15 тыс. 903 инфицированным, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Больше всего новых случаев – в Москве (1 тыс. 967), Санкт-Петербурге (1 тыс. 297) и Московской области (974). Меньше всего – в Тыве (8), Магаданской области (5) и Ненецком АО (1). Челябинская область (431) расположилась на четвёртой строчке рейтинга, Свердловская (421) – на шестом, Пермский край (380) – на седьмом.

За сутки скончались 834 носителей инфекции (всего – 312 тыс. 187).