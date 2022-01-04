04 Января 2022
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Происшествия За рубежом
Авария, туристы, Витебская область (2022) | Фото: МВД Беларуси

Большая часть российских туристов, пострадавших в аварии в Белоруссии, готовятся к выписке

Большая часть российских туристов, пострадавших в аварии в Белоруссии, готовятся к выписке, сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Белоруссии.

"У двоих пациентов (из числа пострадавших в ДТП российских туристов), диагностированы травмы позвоночника. После проведения необходимого оперативного лечения и консультаций с российскими специалистами, эти две гражданки будут перевезены в Россию. На сегодняшний момент прогноз для жизни благоприятный", – заявил на брифинге для журналистов главврач Витебской областной больницы Евгений Матусевич.

Он также рассказал, что сегодня будет проведен видеомост с коллегами из российского Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко. Для организации оперативной помощи сегодня в областную больницу прибудет первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова.

Авария, туристы, Витебская область(2022)|Фото: МВД Беларуси

Остальные пациенты, 40 пострадавших, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, часть из них (30-35 человек) готовятся к выписке. Экстренная помощь им оказана, затем лечение амбулаторно они продолжат дома в России. Восьмилетний ребенок чувствует себя хорошо. Представитель СК Беларуси Александр Хромович отметил, что "следователи оперативно опросят потерпевших в ДТП с туристическим автобусом и не будут препятствовать их возвращению на родину".

Напомним, днём 3 января на 119 км трассы М8 Витебск – Могилев – Гомель столкнулись туристический автобус "Скания", следовавший в областной центр, и легкового автомобиля "Рено". Автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте. Пострадал 41 пассажир автобуса.

Теги: Автобус, Белоруссия, туристы



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Развитие сюжета:

Ранее 04.01.2022 13:58 Мск Власти РФ готовы транспортировать двух наиболее пострадавших в Белоруссии туристов

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Ранее 03.01.2022 19:45 Мск В Белоруссии автобус с российскими туристами попал в аварию, пострадал 41 пассажир


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