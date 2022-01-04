Губернатор Курганской области назвал трагедией распад СССР

Губернатор Зауралья Вадим Шумков высказался о распаде СССР, назвал это событие трагедией, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас уже можно сказать, что развалили не только СССР. Произошёл распад исторической России в её многовековых границах. Распад произошёл с беспрецедентной сдачей суверенитета и национальных интересов, стоивших нашему народу много веков борьбы и миллионов жизней наших предков. Последствия этой трагедии мы ощущаем до сих пор", - написал Шумков на своей странице "Вконтакте", комментируя цикл передач, посвящённый 30-летию прекращения существования СССР.

Желание выскочить из советского прошлого в капиталистический рай было чрезвычайно назойливым, полагает губернатор.

"Примечательно, что ещё до приватизации, сразу после распада страны, появилось Постановление, предписывающее срочное, аж до суеты, расформирование коллективных и советских хозяйств (колхозов и совхозов). Буквально за несколько недель надо было отказаться от коллективных форм хозяйствования и собственности. Видимо, любой ценой, так как при этом всё нажитое имущество этих предприятий – фермы, здания, техника, инвентарь, скот, земли – распределялись между их бывшими работниками: кому трактор, кому сеялку, кому корову, а кому кусок фермы. Они так и стоят во многих ранее развивавшихся территориях, разрушенные памятники тому фарсу. Ощущение, что так и достояние самого СССР, территории, имущество растащили и распихали в розницу и оптом, чтобы потом самим попользовать и перепродать то, что поликвиднее. Пожалуй, стремление капитализировать свою новую автономность да удельную властишку и есть одно из самых простых объяснений того, что произошло 30 лет назад", - подытожил Шумков.