Пожар на Антипинском НПЗ стал темой совещания у губернатора

Губернатор отметил слаженность всех сил, принимающих участие в ликвидации пожара. Пожар локализован. Ситуация находится на особом контроле у губернатора.

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл совещание с руководством регионального МЧС, полиции и собственниками предприятия по ситуации с пожаром на Антипинском НПЗ, сообщили Накануне.RU в информационном центре регионального правительства.





