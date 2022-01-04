04 Января 2022
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Происшествия Тюменская область
Пожар, Антипинский НПЗ (2022) | Фото: vk.com, Типичная Тюмень ЧС

Пожар на Антипинском НПЗ стал темой совещания у губернатора

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл совещание с руководством регионального МЧС, полиции и собственниками предприятия по ситуации с пожаром на Антипинском НПЗ, сообщили Накануне.RU в информационном центре регионального правительства.

Губернатор отметил слаженность всех сил, принимающих участие в ликвидации пожара. Пожар локализован. Ситуация находится на особом контроле у губернатора.

Напомним, по данным МЧС, горит установка глубокой переработки мазута.

Теги: Антипинский НПЗ, пожар



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Ранее 04.01.2022 12:45 Мск Для выяснения причин пожара на Антипинском НПЗ создана комиссия
Ранее 04.01.2022 11:29 Мск В Тюмени потушен пожар на Антипинском НПЗ

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Ранее 04.01.2022 09:44 Мск В Тюмени на Анипинскм НПЗ горит установка глубокой переработки мазута
Ранее 04.01.2022 09:25 Мск В Тюмени полыхает Антипинский НПЗ


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