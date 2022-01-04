В Тюмени на Анипинскм НПЗ горит установка глубокой переработки мазута

Спасатели высказались о пожаре на Антипинском НПЗ.

"В 9.42 поступило сообщение о возгорании установки глубокой переработки мазута на территории Антипинского НПЗ. Информации о пострадавших не поступало. В 11.20 пожар локализован. В момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела колонна на площади в 100 "квадратов". Погибших и пострадавших нет", - сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Тюменской области.

Напомним, кадры масштабного возгорания появились в соцсетях.