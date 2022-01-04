В Тюмени полыхает Антипинский НПЗ

В Тюмени произошёл пожар на Антипинском НПЗ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кадры возгорания появились в соцсетях. Судя по сильному дыму, возгорание серьёзное. Telegram-канал "Mash" предполагает, что горит ректификационная колонна, а огонь локализован на площади в 100 "квадратов". Источник "Интерфакса" на предприятии полагает, что горит одна из установок глубокой переработки мазута.

Получить комментарий областного управления МЧС к моменту публикации не удалось.