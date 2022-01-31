01 Февраля 2022
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Политика
Николай Бондаренко (2021) | Фото: Ютуб-канал &quot;Дневник Депутата&quot;

Депутата Бондаренко оштрафовали за "организацию митинга по итогам выборов"

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко оштрафовали "за организацию митинга по итогам выборов", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня Волжский районный суд города Саратова признал Николая виновным и оштрафовал его на 300 тыс. руб. за "организацию" митинга по итогам выборов, на которых власть украла не просто депутатские мандаты у кандидатов от КПРФ, а украла голоса избирателей", - написала в своём Telegram-канале депутат Госдумы, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова.

Напомним, 11 января этого года в суде началось рассмотрение административного дела в отношении Бондаренко. Ему вменяли проведение "народного схода", который проводился 25 сентября 2021 г.

Позже стало известно, что Бондаренко будут судить по административной статье, касающейся повторного нарушения закона о публичных мероприятиях. Речь идет о митинге 9 октября 2021 г. в сквере Героев Краснодона, на котором жители региона протестовали против итогов выборов в Государственную и городскую думы. В ходе акции оппозиционный депутат был задержан.

Теги: Николай Бондаренко, штраф



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