В Калининградской области отменяют "QR-пропуска" в торговые центры и рестораны

В Калининградской области смягчают "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в администрации региона.

До 1 марта электронный сертификат необходимо будет представить при посещении музеев, концертных площадок, при участии в массовых мероприятиях и заселении в общежития и места массового проживания. С 1 февраля сняты ограничения по предъявлению QR-кодов в торговых центрах и на объектах общепита. Также с 1 февраля увеличивается до 70% заполнение сидячих мест в театрах, филармониях, концертных залах при условии соблюдения социальной дистанции.

"Мы приняли это решение, исходя из высокого уровня коллективного иммунитета, 75,4% жителей нашей области. На сегодня полностью привиты более 580 тыс. калининградцев, активно идёт ревакцинация. Кроме того, сегодня стартовала вакцинация наших школьников и студентов в возрасте от 11 до 17 лет", – подчеркнул заместитель председателя правительства области Илья Баринов.