Губернатор Югры вошла в набсовет Ассоциации агентств инвестиций и развития

Губернатор Наталья Комарова вошла в набсовет Ассоциации агентств инвестиций и развития, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Утверждение наблюдательного совета Ассоциации в новом составе стало одним из ключевых вопросов повестки собрания. Сопредседателями набсовета Ассоциации были переизбраны заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак и президент Российский союз промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В обновлённый состав наблюдательного совета вошли высшие должностные лица из 13 субъектов РФ, в числе которых – Наталья Комарова.