31 Января 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Газопровод – отвод &quot;КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск&quot;, Наталья Комарова (2021) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры вошла в набсовет Ассоциации агентств инвестиций и развития

Губернатор Наталья Комарова вошла в набсовет Ассоциации агентств инвестиций и развития, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Утверждение наблюдательного совета Ассоциации в новом составе стало одним из ключевых вопросов повестки собрания. Сопредседателями набсовета Ассоциации были переизбраны заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак и президент Российский союз промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В обновлённый состав наблюдательного совета вошли высшие должностные лица из 13 субъектов РФ, в числе которых – Наталья Комарова.

Теги: Наталья Комарова, Ассоциации агентств инвестиций и развития



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