31 Января 2022
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В УрФО свободны 23% "коронавирусных" коек

Во всех регионах Уральского федерального округа наблюдается резкое увеличение новых случаев коронавируса. За последние десять дней суточная заболеваемость увеличилась в четыре раза, сообщили Накануне.RU в уральском полпредстве.

На 29 января коронавирус диагностирован более, чем у 11 тыс. жителей УрФО. Коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых заражает один заболевший) в среднем по федеральному округу на 28 января составляет 1,9 (по РФ – 1,48). Растёт число госпитализаций. За 22-29 января в регионах развёрнуто 2 тыс. 272 дополнительных койки в стационарах. Общее количество коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, – 10 тыс. 203. Свободны 23% из них.

"Большой процент среди заболевших – дети. Фиксируется много амбулаторных случаев и, что самое тревожное, увеличилось число госпитализаций. Первичное звено системы здравоохранения уже работает в условиях высочайшей нагрузки. Если вовремя не разорвать цепочки контактов, особенно в группах риска, мы получим ещё более "взрывной" рост числа заболевших", - сказал уральский Владимир Якушев.

Теги: УрФО, Владимир Якушев



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