"Единая Россия" раскритиковала идею московских властей о снижении нештрафуемой скорости

"Единая Россия" не поддерживала и не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. "Эта инициатива откровенно вредна и не имеет ничего общего с безопасностью", - заявил вице-спикер Совета Федерации.

О возможном снижении нештрафуемого порога сегодня говорил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он полагает, что снижение на 10 км/ч нештрафуемого порога заметно скажется на смертности в авариях. "Наша оценка – до 10% сокращение смертей на дорогах Москвы, если скоростной порог в городах снизится хотя бы до 10 километров в час", - заявил заммэра в интервью РИА Новости.

"Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили. После двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать такие мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности. Главе столичного Дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей, и помнить, что задача власти - делать жизнь граждан лучше, а не сложнее", - подчеркнул Андрей Турчак.

"В партии считают недопустимым принятие решений, влияющих на десятки миллионов граждан, без проведения широких общественных и экспертных обсуждений. Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности", - заключил Турчак.