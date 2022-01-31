На Ямале продлили дистанционное обучение

На Ямале продлили дистанционное обучение до 19 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Решение было принято на окружном координационном совете по борьбе с коронавирусом в связи с высокой заболеваемостью детей и подростков. В структуре заболеваемости коронавирусом в округе доля школьников составляет 40%.

Всего за прошедшие сутки в округе зафиксировано 1559 новых случаев заболевания.

Дежурные группы в детских садах продолжат работу. Напомним, на дистант школьников перевели с 24 января.